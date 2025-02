Ici Tout Commence spoiler : la nouvelle promo prête à affronter Teyssier (vidéo épisode du 6 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier va enfin reprendre du service dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! Il en mourrait d’envie – et nous aussi ! – et dans quelques jours, Emmanuel va enfin reprendre l’enseignement de la pâtisserie !











Les élèves de première année se préparent mentalement à leur tout premier cours avec le chef Teyssier. Ils décident de faire un pacte d’entraide et de solidarité ! Ils ne se laisseront pas tomber quoiqu’il arrive. C’est à ce moment là que Gaspard arrive… Et évidemment, il n’est pas du tout dans cet état d’esprit. Pire, leur bienveillance et leurs bons sentiments l’écoeurent !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1106 du 6 février 2025, le pacte des 1ère année

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.