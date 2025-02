« Le Club des Invincibles » : et les gagnants sont... (22 février 2025)

Publicité





« Le Club des Invincibles » du samedi 22 février 2025 : les gagnants sont… Nagui présentait samedi soir sur France 2 un nouveau numéro inédit du « Club des Invincibles ». Qui a remporté la victoire ce soir ?





Verdict… Il s’agit encore une fois des Invincibles !







« Le Club des Invincibles » du 22 février, les Invincible ont encore gagné

A l’issue de cette soirée, Le Club des Invincibles, composé de quatre des plus grands champions de l’histoire des jeux télévisés, a remporté la victoire face à dix personnalités.

Bruno et Romain des 12 Coups de midi, ainsi que Marie-Christine (213 victoires) et Sandrine (142 victoires), figures emblématiques de Tout le monde veut prendre sa place ont été plus forts que les 10 célébrités de ce soir : Valérie Bègue, Sidonie Bonnec, Yves Camdeborde, Aurélie Casse, Arnaud Gidoin, Thomas Isle, Agathe Lecaron, Tanguy Pastureau, Nadia Roz et Bruno Solo.



Les Invincibles ont réussi à faire gagner 52.200 euros pour la Fondation des Femmes et les célébrités 14.500 euros pour les Restos du Coeur.

« Le Club des Invincibles » du 22 février : le replay

Si vous avez manqué le numéro de ce soir du Club des Invincibles, rendez-vous sur France.TV pour le replay.