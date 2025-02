The Voice : résumé et replay des 4èmes auditions à l’aveugle (22 février 2025)

Publicité





The Voice du samedi 22 février 2025, résumé et replay – C’est parti pour la quatrième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz continuent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec Levon, 31 ans, qui chante « Evidemment » de France Gall. Vianney et Florent se retournent rapidement, suivis par Zaz et Patricia. Carton plein ! Vianney bloque Zaz. Et il choisit finalement de poursuivre avec Florent Pagny !







Ankinee, 25 ans, reprend « Aidez-moi » de Louane. Florent et Vianney se retournent. Elle hésite et décide de rejoindre Florent.

On continue avec Pablo et Lucas, 29 et 26 ans, ils sont frères et chantent en duo. Ils ont déjà fait la première partie de Jenifer ! Ils interprètent « Hot N Cold » de Katy Perry. Aucun coach ne se retourne !



The Joyful Key, 25 ans, chante « Stand by me » de Ben E. King. Florent et Zaz se retournent en même temps ! Vianney suit, ainsi que Patricia à la toute fin. Il décide d’aller chez Vianney !

On découvre ensuite Geneviève, 49 ans, qui interprète « Transition » de Michel Ducharme. Une expérience hors du commun, personne ne se retourne.

Mina Blue, 46 ans, est italienne. Elle reprend « Strong » de London Grammar. Zaz, Florent et Patricia se retournent. Vianney finit par les rejoindre. Elle choisit de poursuivre avec Zaz.

Colette, 95 ans, a fait carrière en tant que compositrice. Ce soir, elle réalise le rêve de sa vie ! Elle chante « Comment faire pour être heureux ? » de Colette Mansard. Aucun coach ne se retourne mais ils sont debout pour l’applaudir. Patricia décide d’appuyer sur le buzzer de la seconde chance ! Elle reviendra passer une seconde audition à l’aveugle.

Emilio Amico, 24 ans, reprend « Cambodia » de Kim Wilde. C’est sur la toute fin que Patricia, Zaz et Florent se retournent. Ils décident d’aller avec Florent.

Miranda Grace, 23 ans, chante « Dis moi que tu m’aimes » de Zaho de Sagazan. Patricia et Florent se retournent en même temps en toute fin de prestation ! Elle décide d’aller dans l’équipe de Patricia.

Lorette, 18 ans, chante « Le chanteur malheureux » de Claude François. Zaz se retourne seule, elle rejoint donc son équipe.

Teddy, 26 ans, chante « J’y vais » de Florent Pagny et Patrick Fiori. Personne ne se retourne.

Louis Aguilar reprend ensuite « Je serai ta meilleure amie » de Lorie. Aucun coach ne se retourne.

Charlie Rayon, 33 ans, chante « All by myself » de Céline Dion. Elle bluffe les coachs et tout le monde se retourne ! Elle choisit Vianney !

Colette est de retour ! Cette fois elle chante « Que reste-t-il de nos amours ? » de Charles Trenet. Mais ils ne se retournent toujours pas.

Cette 4ème soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 1er mars 2025 pour l’épisode 5 !