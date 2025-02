Ici Tout Commence spoiler : Marc bouleversé, il a découvert le secret de Teyssier ! (vidéo épisode du 25 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Vous vous demandez pourquoi Marc en veut autant à Emmanuel en ce moment dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? On a enfin la réponse !











Dans quelques jours, alors que c’est le Jour J pour Maya et la présentation d’Angèle, Marc croise Constance à l’économat… Et il lui dit enfin ce qu’il a sur le coeur ! Constance comprend qu’il y a forcément quelque chose derrière la haine soudaine que Marc Leroy a pour son mari, Emmanuel Teyssier…

Et quand elle interroge Marc, il finit par avouer qu’il a vu Iris dernièrement. Et elle lui a avoué pour la lettre d’amour d’Emmanuel ! Marc n’arrive pas à l’encaisser, il se sent trahi par celui qu’il considérait comme son meilleur ami. Constance lui assure que les sentiments ne se contrôlent pas et elle était au courant. Elle lui a pardonné parce qu’elle sait qu’il l’aime sincèrement. Et elle est convaincue qu’Emmanuel l’aime lui aussi…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1119 du 25 février 2025, Marc a découvert le secret d’Emmanuel

