« Le nounou » : nouvel épisode inédit ce soir sur TF1 (17 février)

Le nounou au programme TV du lundi 17 février 2025 – Nouvel épisode inédit de la série « Le nounou », portée par Booder ce soir sur TF1.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Le nounou » : présentation de l’épisode 2 « Le trait d’union »

Samir rêve de devenir nounou. Pour décrocher un poste, il enjolive son CV et postule dans une agence, qui lui confie une mission délicate : s’occuper de la tumultueuse famille Delorme. Sylvain et Claire, un couple de policiers aux caractères opposés, peinent à gérer la cohabitation de leurs enfants issus de précédentes unions, ce qui fragilise leur relation. Propulsé au cœur de ce foyer en crise, Samir doit faire face aux préjugés des parents sur ses origines et son quartier, tout en craignant que son mensonge ne soit découvert. Entre les tensions des adolescents, un bébé à gérer et les manigances de Louise, parviendra-t-il, grâce à son ingéniosité et sa persévérance, à apaiser les conflits et transformer cette famille éclatée en un clan uni ?

Interprètes

Avec : Booder (Samir), Julie Dray (Sandra), Issa Doumbia (Abdoulaye), Frédéric Diefenthal (Sylvain), Ahmed Sparrow (Ahmed), Emmy Fouassier (Louise), Simon Rodzynek (Pierre), Léo Pomero (Mattéo), Alessyo Ferrere (Raphaël), Thelyo Ferrere (Raphaël), Christelle Reboul (Solange), Judith Warner (Nounou agence (Christine)), Aurélia Bonta (Nounou parc (Alexia)), Jean-Louis Barcelona (Père galerie marchande), Aydan Hullmann (Ethan), Benyoucef Amrani (Ghezzoul)



