Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse décrochée aujourd’hui ? Qui s’y cache ? On vous dit tout !

Publicité





Les 12 coups de midi du 7 février 2025 : qui se cache sur l’étoile mystérieuse ? Tous les indices – Emilien va-t-il décrocher l’étoile mystérieuse ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ? Si elle ne sera entièrement dévoilée que demain, le Maître de Midi pourrait bien découvrir le nom de la célébrité dès aujourd’hui en cas de Coup de Maître !





Mais qui se cache derrière tous les indices ? On vous dit tout !







Publicité





Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse sera entièrement dévoilée samedi

Sur cette étoile mystérieuse, c’est le visage de l’humoriste et comédien Ahmed Sylla qui va apparaitre. Autant dire qu’il est très connu et que même sans voir son visage en entier, Emilien devrait le reconnaitre et faire le lien avec les indices !

Le récap des indices de l’étoile mystérieuse

Voici le récap complet des indices et le lien avec Ahmed Sylla :



Publicité





– l’Annapurna en arrière-plan en référence à son rôle dans « L’Ascension »

– la statue de la justice pour son rôle d’avocat dans « Les Filles du Square »

– la grenade pour le film « Inséparables »

– La caravane et le burger feraient écho à ses sketchs dans la série « Access »

– la lampe marocaine pour l’influence de Jamel Debbouze sur sa carrière, notamment à travers le « Marrakech du Rire »

– le ballon de foot pour le film « Classico »

Rappel des noms déjà proposés : Didier Deschamps, France Gall, Michel Berger, Carlito, McFly, Mister V, Alison Wheeler

Rendez-vous ce vendredi à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur TF1+