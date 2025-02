Les apprentis aventuriers du 13 février : nouvelle épreuve, qui a gagné la protection ? (résumé + replay épisode 14)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 14 du jeudi 13 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 14 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors qu’Anaïs et Eddy sont en froid. Ils se sont violemment disputés et Anaïs réfléchit à abandonner !











Colette donne des perles à Eddy pour qu’il puisse appeler son chéri, Enzo est d’accord. Il va passer l’appel pour se rebooster. Il l’encourage à tenir bon et à se réconcilier avec Anaïs.

Quand Eddy raccroche, il retrouve Kévin à bout. Il avoue être à bout de force, il a ultra faim.

Sur la plage, Maéva trouve refuse chez Jean-Pascal et Delphine alors que Julie veut un peu d’intimité avec Jordan. Dans la jungle, Colette et Joy ont préparé une cabane pour Anaïs ! Elle va pouvoir se reposer et reprendre des forces.



Le lendemain, tout le monde encourage Anaïs et Eddy à parler, d’autant que c’est le jour d’une nouvelle épreuve des perles. Eddy accepte de faire le premier pas mais il appréhende un peu…

Sur la plage, tout le monde se motive encore pour avoir le feu. Pendant ce temps là, Eddy fait son mea-culpa auprès d’Anaïs. Les deux réalisent leurs erreurs et veulent que ça s’arrange. Ils n’abandonnent pas !

Laurent accueille toutes les équipes pour une nouvelle épreuve des perles. Ils découvrent des bouées canard ! Et à la clé, non seulement des perles, mais aussi la protection de Laurent et une boite d’allumette pour l’équipe gagnante ! Et Laurent explique que si la plage gagne la boite d’allumette, une autre boite sera cachée dans la jungle, et inversement !

Place à l’épreuve des perles. Il s’agit d’aller en mer en relais avec la bouée pour récupérer un drapeau et le planter dans le présentoir. Et ainsi de suite !

SPOILER : qui a gagné l’épreuve des perles, la protection de Laurent et l’allumette ?

On peut déjà vous révéler que dans le prochain épisode, Jean-Pascal et Delphine remportent l’épreuve, la protection et la fameuse allumette ! Ils sont suivis de Julie et Jordan, et Maéva et Rémy ! Au total, les équipes de ma plage remportent 95 perles !

Les apprentis aventuriers, le replay du 13 février

Si vous avez manqué l’épisode 14 ce jeudi 13 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 14 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 15.