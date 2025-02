Un Si Grand Soleil du 14 février : Ludo découvre le mensonge de Damien (résumé épisode 1578 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1578 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 14 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alain dit à l’italien au téléphone qu’il a retrouvé son ordinateur, il va leur rendre mais en échange il veut qu’on laisse sa famille hors de tout ça. Il propose que ça se passe à 20h dans un lieu public.

Liam vient parler à Thaïs devant le commissariat, il insiste pour qu’ils aillent boire un verre. Elle pense que ce n’est pas une bonne idée, mais il fait de l’humour et il insiste… Elle finit par accepter mais elle n’est pas dispo ce soir, elle va courir. Il propose de l’accompagner courir, elle accepte.



Au commissariat, Thaïs retrouve Thierry et il dit qu’il est désolé pour la veille. Il ne veut juste pas que tout le monde sache qu’il est en couple. Elle lui demande s’il est gay, il s’énerve et lui dit que non. Il a juste pas envie d’étaler sa vie privée et lui demande de garder ça pour elle. Elle est ok.

A la coloc, Robin est mal. Il explique à Ludo qu’il n’a pas dormi de la nuit, il n’arrête pas de relire la lettre de Tiago. Il a peur de ne jamais le revoir et pleure. Ludo lui avoue que c’est dur aussi pour lui, mais il ne faut pas désespérer.

Elise interroge encore le voleur de voiture. Elle essaie de le faire parler mais ça ne marche pas. Elle en parle ensuite avec Thierry et Elise. Elle pense que Liam Rubio est surement innocent, elle privilégie une autre piste.

Ludo enquête sur la carte d’hôtel retrouvée dans la voiture de Damien. Il se renseigne en disant avoir oublié son ordinateur chez eux. Il découvre que Damien y a séjourné du 6 au 12 ! Il a donc menti, il était à Montpellier avant de se faire tirer dessus.

Tiago reproche à Flore de devoir tout quitter à cause d’elle et de Damien. Elle explique qu’elle ne pouvait pas le laisser tomber. Tiago affirme qu’il a foutu sa vie en l’air, mort ou pas il lui en voudra toujours. Ludo appelle Flore pour la prévenir que Damien a menti, il n’était pas en Italie avant de se faire tirer dessus. Mais elle lui dit qu’elle s’en fiche, elle veut passer à autre chose. Ludo n’est pas d’accord mais elle lui raccroche au nez !

Liam rejoint Thaïs, elle lui dit qu’elle prépare un semi-marathon. Elle remarque son survêtement neuf, elle sait qu’il n’est pas habitué à courir. Mais ils y vont quand même. Thaïs fait exprès d’accélérer.

Thierry retrouve Suzanne en cuisine de son restaurant. Il lui dit qu’il a parlé d’elle à la stagiaire au boulot ! Il avoue que ça lui fait plaisir, Suzanne lui demande s’il est prêt à assumer leur relation avec ses collègues, il dit qu’il verra par la suite.

Liam est devant Thaïs, elle comprend qu’il a triché. Il avoue : il a pris un petit chemin boueux ! Elle lui dit qu’elle doit y aller, elle se lève tôt demain. Il insiste pour la raccompagner. Ils discutent en chemin et elle l’embrasse avant de rentrer chez elle.

Elisabeth donne ses recommandations à Alain avant qu’il parte avec Flore et Tiago. Elisabeth est inquiète, Flore et Tiago lui disent au revoir. Ils sortent et récupèrent une voiture. Mais une autre voiture démarre derrière eux, ils sont suivis !

