Les apprentis aventuriers : qui a gagné l’Affrontement et rejoint la plage ? (spoiler 24 février)

Les apprentis aventuriers, spoiler épisode 2é du lundi 24 février 2025 – C’est ce soir que W9 diffusera l’épisode 21 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers ». Et c’est le moment tant attendu de l’Affrontement ! Quelle équipe de la jungle a gagné et rejoint la plage des finalistes ? Réponse !











Les apprentis aventuriers : Enzo et Colette finalistes

A l’issue d’une épreuve entre toutes les équipes de la jungle, c’est finalement Enzo et Colette qui ont remporté la victoire.

Et sachez qu’avant même de quitter Laurent pour rejoindre la plage des finalistes, un clash va éclater entre Jean-Pascal et Delphine, et Enzo et Colette ! L’ambiance s’annonce plus tendue que jamais sur la plage !

Un épisode à découvrir ce soir sur W9.



