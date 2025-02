Star Academy : Marine a déjà commencé à enregistrer son album

Publicité





Alors que le coup d’envoi de la tournée de la Star Academy 2025 a été donné vendredi soir à Epernay, Marine, la talentueuse gagnante, a déjà entamé l’enregistrement de son premier album, dont la sortie est prévue d’ici l’été, selon les informations diffusées ce matin dans « Bonjour ! La Matinale » sur TF1.











« C’est un peu la course. Il y a beaucoup de choses entre les promos, les interviews, et on a commencé à faire du studio » a confié Marine au micro de « Bonjour » ce lundi.

Depuis sa victoire éclatante avec 65% des suffrages face à Ebony, Marine n’a cessé de conquérir le cœur du public. Son single « Ma Faute » connaît un succès fulgurant sur les plateformes de streaming, cumulant déjà plusieurs millions d’écoutes. Ce titre, écrit et composé par la jeune femme en 2022, figurera évidemment parmi les titres de son futur album.

Lors d’interviews après sa sortie du château de Dammarie-les-Lys, Marine a confié avoir déjà plusieurs compositions prêtes, certaines datant de la même période que « Ma Faute ». Elle a également exprimé son désir de proposer un album authentique, reflétant ses influences et son univers musical.



La jeune artiste originaire d’Arras, qui a mis entre parenthèses sa carrière de dentiste pour se consacrer pleinement à la musique, vit un véritable rêve éveillé. Son parcours, marqué par une détermination sans faille et un talent indéniable, laisse présager un avenir prometteur dans le paysage musical français.