Envoyé Spécial du 20 février : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 20 février 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 20 février 2025 : les reportages

Où sont les dermatos ?

Le nombre de cancers de la peau a triplé en France ces dernières années, mais consulter un dermatologue devient de plus en plus compliqué. Près d’un patient sur deux renonce à prendre rendez-vous en raison des délais d’attente, tandis que les hôpitaux accueillent des cancers cutanés à des stades avancés. Les conséquences peuvent être dramatiques : Julien, 40 ans, a perdu sa femme Marion à l’été 2024, victime d’un mélanome diagnostiqué trop tard.

Pourquoi une telle pénurie de dermatologues ? Entre numerus clausus et départs en retraite non compensés, l’offre de soins s’amenuise. Certains dénoncent aussi l’essor de la dermatologie esthétique : de plus en plus de praticiens consacreraient leurs consultations aux épilations laser et injections de Botox, réduisant d’autant le temps médical dédié aux pathologies cutanées.

Des policiers à l’écoute des mineurs

Les enfants victimes d’agressions sexuelles ont souvent du mal à mettre des mots sur ce qu’ils ont vécu. Face à un policier inconnu, dans un bureau impersonnel, se confier peut sembler insurmontable. À Besançon, la Brigade de protection de la famille a désormais un nouvel allié : une « salle Mélanie », réclamée depuis des années. Cette pièce aménagée avec un décor enfantin vise à créer un cadre rassurant, propice aux confidences. Des accessoires sont mis à disposition pour aider les jeunes victimes à exprimer, parfois sans le dire directement, l’horreur qu’ils ont subie. L’audition est filmée, garantissant qu’aucun détail ne soit perdu pour les enquêteurs.

Mais recueillir la parole d’un enfant reste un défi. Comment l’amener à parler sans influencer son récit ? Comment s’assurer de la véracité de son témoignage ?



Publicité





Mercosur, les Aveyronnais de La Pampa

Un petit bout d’Aveyron en plein cœur de l’Argentine : bienvenue à Pigüé, ville de 20 000 habitants perdue dans la province de La Pampa. Fondée à la fin du XIXe siècle par des paysans aveyronnais venus chercher une vie meilleure, elle perpétue cette histoire en conservant la langue française et en célébrant son anniversaire au son de La Marseillaise. Pour l’occasion, une délégation d’Aveyronnais traverse l’Atlantique à la rencontre de leurs cousins d’Amérique. De part et d’autre de l’océan, ils partagent un métier – l’élevage – et des racines communes.

Mais cette année, une ombre plane sur les retrouvailles : l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, dont fait partie l’Argentine. Il met en opposition deux modèles agricoles : celui des éleveurs français, aux exploitations plus petites et plus coûteuses, face aux immenses pâturages argentins où paissent librement des milliers de bovins.