Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 5 du 15 février 2025)

« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay de l’épisode 5 du samedi 15 février 2025 – C’est parti pour l’étape 4 de la nouvelle saison de Pékin Express. Alors que la dernière étape était non-éliminatoire, Lionel et Eva vont faire cette nouvelle étape avec non pas un mais 2 passagers mystères : Ryad et Louison !











Les binômes sont désormais au Mozambique et Stéphane leur annonce qu’il y a moins de circulation, le stop sera difficile. L’étape débute pas un trek, où il va falloir avoir de la chance puisqu’ils vont récupérer un sac de sable troué. Chaque sac n’a pas le même nombre de trou ! Stéphane attend ce qui auront le sac le plus lourd à l’arrivée et ils doivent arriver avant 17h30 !

Etienne et Judith ont celui à 25 trous, le plus faible. Patricia et Adrien chopent celui à 40 trous, le pire !

Ryad et Louison prennent leur rôle très à coeur, Ryad décide de pousser à bout Esmeralda ! Très vite, la belge n’en peut plus… Quand le stop commence, les deux équipes sont toujours côte à côte et Ryad continue de rendre Esmeralda dingue. Ils finissent finalement par tous monter en voiture !



Et pour couronner le tout, un panneau « voiture interdite » attend les équipes, qui vont devoir continuer à bord d’un ferry ! Lionel, Eva et les passagers mystères arrivent les 1ers mais tout dépendra du poids des sacs. Les inconnus suivent alors qu’il ne reste plus que 45min ! Mattéo et Esmeralda sont les derniers à arriver à temps. Les 3 équipes sont donc qualifiées pour l’immunité sans devoir peser les sacs !

Place à la recherche d’hébergement pour tout le monde. Ils passent tous une belle soirée avec les locaux.

Le lendemain matin, Stéphane retrouve les 3 binômes pour l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’une épreuve de quad à l’aveugle. Et c’est finalement les inconnus, Moâde et Ludovic, qui remportent l’immunité ! Place à la fin de l’étape.

C’est finalement Patricia et Adrien qui remportent l’étape et l’amulette d’une valeur de 10.000 euros !

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Max et Hélène sont derniers, ils décident d’affronter Cécile et Marion en duel final. Max et Cécile y vont. C’est finalement Cécile qui revient la première et qualifie son binôme pour la prochaine étape ! Max et Hélène doivent ouvrir l’enveloppe noire : l’étape est éliminatoire, leur aventure s’arrête là. Ils doivent décider à qui donner le prochain passager mystère : ils choisissent Mattéo et Esmeralda. Il s’agira du chef Glenn Viel.

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de l’épisode 5

Si vous avez loupé ce cinquième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous exceptionnellement le samedi 15 février pour suivre l’épisode 5.