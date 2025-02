The Voice : résumé et replay des 3èmes auditions à l’aveugle (15 février 2025)

Publicité





The Voice du samedi 15 février 2025, résumé et replay – C’est parti pour la troisième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Vianney, Patricia Kaas et Zaz continuent la formation de leurs équipes.





La soirée débute avec Nava, 29 ans, qui reprend « Mademoiselle chante le blues » de Patricia Kaas. Malheureusement, aucun coach ne se retourne !







Place ensuite à Gianni, 19 ans, qui vient de Corse. Il interprète « Glimpse of us » de Joji. L’ensemble des coachs se retournent ! Patricia décide de bloquer Vianney. Il choisit de continuer avec Zaz.

Léo, 17 ans, reprend « Pas eu le temps » de Patrick Bruel. Zaz se retourne, seule. Il rejoint donc automatiquement son équipe. C’est un grand fan de Vianney et lui ose lui demander de chanter « Imbécile heureux » avec lui. Vianney accepte !



Iman, 25 ans, chante « Cry me a river » de Justin Timberlake. Tous les coachs se retournent et elle choisit de rejoindre Vianney !

Bryan interprète « Bebeto » de Kendji et Soolking. Aucun coach ne se retourne.

Jessica, 19 ans, reprend « Mon amour » de Slimane. Patricia Kaas se retourne à la tout fin ! Elle rejoint donc automatiquement son équipe.

On poursuit la soirée avec Lolly Wish, qui vient de Belgique, chante « Bad Romance » de Lady Gaga. Tout le monde se retourne ! Elle décide de rejoindre l’équipe de Patricia.

Léana, 26 ans, chante « Escapism » de Raye, 070 Shake. Zaz et Florent se retournent ! Elle décide de rejoindre Florent Pagny.

Place à un groupe suisse, « Les ténors de la Fevigne ». Ils reprennent « Balance ton quoi » d’Angèle. Personne ne se retourne.

Julia, déjà venue la semaine dernière, revient pour sa seconde chance ! Elle chante « Le temps de l’amour » de Françoise Hardy. Mais une nouvelle fois, personne ne se retourne.

Marion, 35 ans, chante « Creep » de Radiohead. Florent se retourne, Patricia le rejoint. Marion choisit Patricia !

Karl, 44 ans, chante « Celebration » de Kool and the Gang. Personne ne se retourne.

Philippe Campion, 32 ans, a déjà sorti un album qui n’a pas marché. Il interprète « Take My Breath Away » de Too Gun. Florent et Patricia se retournent en fin de prestation. Quand il se retourne, Vianney le reconnait. Il décide de rejoindre Florent Pagny.

Thibault, 31 ans, chante « Tick tick boom » de The Hives. Aucun coach ne se retourne.

The Voice du 15 février 2025, le replay

Cette 3ème soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 1er prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 22 février 2025 pour l’épisode 4 !