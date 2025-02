Plus Belle La Vie du 24 février 2025 : Charlotte fait une découverte capitale (résumé + extrait vidéo épisode 275 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 24 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 275 de PBLV – Charlotte va faire une découverte capitale sur Kassian cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, l’agent de la PTS découvre comment Darius endormait ses victimes !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 février 2025 – résumé de l’épisode 275

Samuel interroge un suspect au commissariat : une bombe de peinture a été retrouvée dans son scooter, et ses empreintes chez Boher. C’est lui qui a tagué les menaces de mort chez Jean-Paul, étant un fervent admirateur de Darius Kassian. Il accuse Jean-Paul d’avoir envoyé un innocent en prison. Lorsqu’on lui demande comment il a obtenu son adresse, il prétend l’avoir trouvée sur internet. Samuel insiste et finit par lui faire avouer qu’il a utilisé un réseau crypté.

Pendant ce temps, Jean-Paul et Patrick explorent un groupe privé en ligne. Ils y découvrent des messages haineux contre Jean-Paul, ainsi que sa photo de famille et son adresse ! Ils doivent d’urgence renforcer la sécurité de ses proches. Plus tard, Samuel et Patrick échangent sur un détail troublant : les vêtements des victimes étaient toujours soigneusement pliés. Ils en concluent que le tueur connaissait ses victimes. Ils comptent bâtir un dossier solide, Patrick ne veut pas qu’il sorte de prison.



Publicité





Charlotte retrouve Jean-Paul et prend des nouvelles de Lucie. La petite a passé le week-end chez une amie et semble aller mieux. Charlotte, de son côté, a analysé les vêtements d’Elsa Morel et a relevé des traces de solvant uniquement au niveau du col et des épaules. Ce détail l’intrigue et elle compte approfondir ses recherches.

Plus tard, Charlotte annonce à Patrick et Jean-Paul que le solvant, combiné à une autre substance, permettait à Kassian d’endormir ses victimes. Jean-Paul se souvient alors d’un vaporisateur saisi lors de sa première arrestation. Cette fois, ils pensent avoir enfin de quoi l’inculper !

Au Mistral, Aya, Thomas et Barbara sont moroses. Aya a passé son week-end à pleurer… Mais une surprise les attend : Djawad fait son grand retour ! Il remplacera Kilian au bar, redonnant immédiatement le sourire à Aya et Barbara. De retour au Mistral, Djawad s’adapte rapidement. Mais Aya râle : il ne fait pas tout comme Kilian. Djawad tente de la rassurer, ils finiront par trouver leur rythme. Aya s’excuse.

De leur côté, Ariane et Zoé profitent de quelques jours de repos, tandis que Bahram et Eric dorment encore. Zoé propose une balade, mais Ariane lui rappelle qu’elle a un devoir d’histoire à rendre. Elle lui tend un livre, au grand désespoir de Zoé. Eric, lui, décide de déboucher l’évier chez leurs hôtes, ce qui impressionne Bahram, qui aurait pourtant préféré sortir.

Ariane, Bahram et Eric attendent Zoé, qui traîne les pieds à l’idée de partir. Tous ont adoré leur séjour et prévoient de revenir ensemble.

Patrick se rend au cabinet médical pour voir Léa, sous protection policière. Il lui parle du solvant retrouvé sur une victime. Léa se souvient que cela pourrait être la cause de son eczéma. Or, la première victime de Kassian souffrait aussi d’eczéma ! Ce solvant est sans doute utilisé lors des agressions, mais son rôle exact reste un mystère.

Aya et Djawad font le point. Elle s’excuse pour son comportement. Djawad sait qu’elle est perturbée par l’absence de Kilian, mais ils finiront par s’habituer. Aya confie qu’elle espérait que Kilian lui proposerait de le rejoindre… Mais il ne l’a pas fait. Elle comprend alors que leur histoire est bel et bien terminée.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Mirta doute, Léa reprend espoir, les résumés jusqu’au 14 mars 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 24 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.