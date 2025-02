Demain Nous Appartient du 24 février : qui a agressé Mélody ? (résumé + vidéo épisode 1886 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 24 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1886 de DNA – Qui a agressé Mélody vendredi soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Ce soir, la compagne de Georges est terrifiée alors que la police recherche son agresseur.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 24 février 2025 – résumé de l’épisode 1886

Mélody est sous le choc. Vendredi soir, la professeure de sport a été violemment agressée sur le port alors qu’elle était avec le petit Lucien. Ce n’est pas la première fois que Mélody est prise pour cible. Au commissariat, Georges et Damien l’interrogent pour recueillir son témoignage. Plus que jamais, sa vie est en danger. Qui lui en veut à ce point ? Déterminés, Georges et Damien comptent bien le découvrir !

Pendant ce temps là, l’apéritif d’anniversaire d’Enora et Violette vire au désastre. Et de son côté, Alex cherche du soutien auprès d’une personne inattendue… Il appelle Robin, son frère, en prison !



VIDÉO Demain nous appartient du 24 février – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.