Plus belle la vie spoiler : gros rebondissement, Kassian annonce à Jean-Paul que... (20 février 2025)

Samuel a réussi à piéger la mère de Kassian cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais alors que la police pense enfin tenir Darius, dans l’épisode du jeudi 20 février 2025, un gros rebondissement vous attend !











En effet, alors que la juge ordonne enfin le placement en détention provisoire de Darius Kassian, c’est Jean-Paul qui se charge de son transfert… Là, Darius Kassian balance une bombe à Jean-Paul : ce dernier pense qu’il a fait une erreur, mais Kassian lui dit que tant que la partie n’est pas finie, on ne peut pas savoir si ces erreurs n’ont pas été commises volontairement…

Jean-Paul pense en avoir enfin fini avec Darius mais celui-ci lui assure que la partie ne fait que commencer et qu’il n’a pas fini d’avoir peur ! Aurait-il donc fait exprès de laisser une trace de pas dans l’appartement d’Estelle Morel ? Qu’a-t-il prévu pour la suite ? Le suspense reste entier et on peut dire que cette intrigue ne ressemble à aucune autre !

