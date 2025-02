Ici Tout Commence spoiler : un nouveau coloc chez Jasmine ! (vidéo épisode du 24 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jasmine va agrandir sa coloc dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la mère de Naël cherche à louer la chambre restante dans son appartement… Et le candidat qu’elle reçoit va surement vous surprendre !











Et pour cause, il s’agit de… Milan ! Si Jasmine lui fait visiter tout en restant méfiante car elle ne le connait pas, Milan va marquer des points avec le petite Naël. Très vite, le courant passe super bien entre le petit ami d’Anaïs et le fils de Jasmine ! Quoi de plus important pour une maman ?

De son côté, Milan va être ravi de quitter la chambre d’internat qu’il partageait difficilement avec Tom…

