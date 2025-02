Star Academy : sortie de l’EP de Candice « Premier pétale »

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de Candice, candidate de la promo 2023 de la Star Academy. Après le succès de son premier single, « Fleurs fanées » et son duo avec Tayc « Joli coeur », la jeune femme sort aujourd’hui son EP « Premier pétale ».





Composé de huit titres, cet opus sort en ce jour symbolique de la Saint-Valentin, sur toutes les plateformes de streaming.







Après sa participation remarquée à la Star Academy, Candice a signé avec Sony Music et a collaboré avec l’artiste Tayc. Son premier single « Fleurs fânées » a rencontré un franc succès, cumulant près de 2 millions d’écoutes sur Spotify.



Dans « Premier pétale », Candice explore des thèmes personnels et intimes, reflétant ses expériences et émotions. Elle décrit son projet comme l’histoire d’une « fée au cœur brisé, égarée entre rêve et crainte, qui a aimé trop fort et perdu foi en l’amour ».

« J’ai hâte que ces morceaux trouvent écho en vous. C’est une part de moi, un souffle de mes émotions, et je suis impatiente de découvrir ce que votre cœur en dira. » a écrit Candice pour présenter cet EP sur Instagram.

Les titres de l’EP incluent « Fleurs fanées », « Joli cœur », « Amour fragile », « Le rêve », « Briller », « Sommeil », « Laissez-moi » et « Fragile », 5 sont totalement inédits.

VIDÉO la live performance de « Premier pétale