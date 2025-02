Tennis Rotterdam : suivre Tsitsipas / Bellucci en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Tennis tournoi de Rotterdam – Tsitsipas / Bellucci en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi après-midi ! Place aux quarts de finale du tournoi ATP de Rotterdam et le match entre Stefanos Tsitsipas et Mattia Bellucci.





Un match à suivre cet après-midi, à partir de 14h30, sur Eurosports.







En quart de finale du tournoi ATP 500 de Rotterdam, le grec Stefanos Tsitsipas affronte l’italien Mattia Bellucci. Tsitsipas, actuellement 13ᵉ au classement ATP, revient enfin à bon niveau dans ce tournoi après plusieurs mois compliqués. De son côté, Bellucci, issu des qualifications, a créé la surprise en éliminant Daniil Medvedev, tête de série numéro 2, en trois sets. Ce match s’annonce palpitant entre l’expérience de Tsitsipas et la dynamique impressionnante de Bellucci.



Tournoi de Rotterdam Tsitsipas / Bellucci en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosports à partir de 14h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Tsitsipas / Bellucci, quart de finale du tournoi de Rotterdam, un match à suivre cet après-midi.