Plus belle la vie spoiler : Darius va-t-il porter plainte contre Boher ? Réponse (10 février 2025)

Publicité





Depuis que Jean-Paul Boher a surpris Darius Kassian trainant une femme sur le parking de l’hôpital, rien ne va plus dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». A la fin de l’épisode d’aujourd’hui, Kassian a provoqué Boher en évoquant la maladie de sa femme, Léa. Il est alors sorti de ses gonds et l’a frappé !





Boher va-t-il être sanctionné ? Darius va-t-il porter plainte ? Réponse !







Publicité





Dans l’épisode du lundi 10 février 2025, la juge Colbert va sérieusement remonter les bretelles de Jean-Paul, à qui elle reproche de ne pas savoir garder son calme et de s’acharner sur un innocent.

De son côté, Patrick insiste pour en savoir plus sur la maladie de Léa évoquée par Darius. Il est contraint de lui avouer que Léa a un cancer !



Publicité





Ulysse Kepler, qui défend Kassian, lui conseille de porter plainte contre Jean-Paul. Mais il se la joue grand seigneur et lui annonce qu’il ne veut pas porter plainte ! Il divulgue à Ulysse l’info sur le cancer de Léa, ce dernier est sous le choc. Et face à Jean-Paul, il le provoque encore et exige des excuses…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Kilian s’en va, Jean-Paul en danger, les résumés jusqu’au 21 février 2025