Un Si Grand Soleil spoiler : Ludo fait une découverte sur Damien ! (épisode du 13 février 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1577 du 13 février 2025 – Alors que Flore a vu Damien se faire abattre par les italiens, Ludo va faire une découverte dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Ludo recherche le fameux ordinateur partout, il fouille la voiture de Damien…











Et alors qu’il cherche, Ludo découvre une carte d’hôtel ! De quoi faire douter Ludo au sujet de Damien. Pourquoi avait-il une carte d’hôtel ? Que cache-t-il et est-il vraiment mort ?

Ludo se renseigne en appelant l’hôtel. Il découvre que Damien a menti, il n’était pas du tout en Italie quand il s’est fait tirer dessus, il était à Montpellier !

Pendant ce temps là, Elisabeth et Alain décident d’envoyer Flore et Tiago à l’étranger, où ils seront en sécurité. Elisabeth leur réserve un jet privé et demande à ce qu’ils soient transportés en toute discrétion… Flore est anéantie par la perte de Damien mais elle accepte de partir avec son fils, pour leur sécurité.



