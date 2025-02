C dans l’air du 10 février 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 10 février 2025





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 10 février 2025 : le sommaire

⬛ IA : une révolution qui nous veut du bien ?

L’intelligence artificielle s’impose dans notre quotidien, transformant nos sociétés, l’emploi, la médecine et même la création artistique. Elle est également au cœur d’une compétition stratégique entre grandes puissances. Dès 2017, Vladimir Poutine affirmait que celui qui dominerait l’IA contrôlerait le monde.



À l’occasion du sommet mondial de l’Intelligence artificielle à Paris, réunissant diplomates et acteurs majeurs du secteur, Emmanuel Macron a annoncé plus de 109 milliards d’euros d’investissements privés en France. Une somme comparable aux 500 milliards de dollars du programme « Stargate » lancé par Donald Trump mi-janvier. Pendant ce temps, la start-up chinoise DeepSeek bouleverse le marché avec une IA générative en concurrence directe avec ChatGPT.

« Nous voulons être des acteurs et des innovateurs, pas des dépendants », a affirmé Emmanuel Macron, misant sur le développement de data centers pour soutenir l’essor de l’IA. Clara Chappaz, ministre déléguée à l’IA, a indiqué que 35 sites étaient déjà identifiés pour accueillir ces infrastructures, dont certains opérationnels sous 24 mois. Mistral AI, fleuron français du secteur, a d’ailleurs lancé son propre chatbot et prévoit de construire un centre de données en région parisienne.

Si ces projets promettent de nombreuses créations d’emplois, ils soulèvent aussi des questions environnementales. Les data centers sont très gourmands en électricité et en eau : selon Deloitte, ils pourraient représenter d’ici 2030 3 % de la consommation électrique mondiale, soit autant que la France et l’Allemagne réunies. L’État compte sur le nucléaire et les énergies renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques, mais la consommation d’eau reste une préoccupation majeure. Une étude de l’université de Californie révèle qu’une simple conversation avec ChatGPT nécessite environ 50 cl d’eau, et que d’ici 2027, l’IA pourrait engloutir jusqu’à 6,6 milliards de mètres cubes d’eau par an, soit plus de la moitié de la consommation du Royaume-Uni. Sans oublier les besoins en minerais et terres rares pour les supercalculateurs.

Mais jusqu’où ira l’IA ? Déjà utilisée en médecine pour les diagnostics et la recherche, elle révolutionne peu à peu le secteur de la santé. Va-t-elle transformer notre quotidien ? Deviendra-t-elle une arme stratégique ? Si les robots tueurs ne sont pas encore sur les champs de bataille, l’IA est de plus en plus intégrée aux systèmes d’armement. Bertrand Rondepierre, directeur de l’Agence française pour l’IA de défense (Amiad), nous livre son éclairage sur ce nouvel enjeu géopolitique.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 10 février 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.