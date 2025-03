Publicité





66 minutes du 23 mars 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 23 mars 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 La clinique des VIP

Où les stars du cinéma, de la musique ou du sport entretiennent-elles leur apparence impeccable ? La réponse se trouve en plein cœur de Paris, dans un sanctuaire dédié à l’esthétique. Fondée en 2010, la Maison Lutétia s’est bâtie une clientèle prestigieuse, composée de célébrités devenues ses meilleures ambassadrices. Greffes capillaires, injections, radiofréquences : ce centre haut de gamme attire non seulement les vedettes, mais aussi un nombre croissant d’anonymes. Comment cette clinique est-elle devenue une référence incontournable pour les VIP ? Quelle stratégie adopte-t-elle pour promouvoir la beauté « éternelle » de ses clients célèbres ? Ses traitements sont-ils réellement plus efficaces qu’ailleurs ? Pour le savoir, nous avons suivi l’ancien champion du monde de football Adil Rami et l’actrice américaine Christina Milian, compagne de Matt Pokora. Enquête entre esthétique et influence.



🔵 Faux papiers, vrais mineurs

Obtenir de faux papiers aussi facilement qu’une pizza livrée à domicile… C’est aujourd’hui une réalité, et à moindre coût. Sur les réseaux sociaux, il suffirait de quelques clics pour en fabriquer soi-même ou en commander auprès de faussaires. Une pratique totalement illégale, passible de cinq ans de prison. Pourtant, nombreux sont les adolescents qui se laissent tenter, inconscients des risques encourus, afin de se faire passer pour majeurs, acheter de l’alcool ou accéder aux boîtes de nuit. Plongée au cœur d’un phénomène en pleine expansion.

🔵 Jambon-beurre : l’éternel numéro 1

Sa recette est simple, mais son efficacité redoutable. Son succès ne se dément pas : chaque année, les Français consomment plus d’un milliard de sandwichs jambon-beurre. Ce casse-croûte, popularisé après la Seconde Guerre mondiale, reste indémodable. Mieux encore, selon le guide international Time Out, celui du Petit Vendôme, une brasserie parisienne, serait le meilleur sandwich du monde. Derrière cette institution, de véritables experts œuvrent pour perfectionner ce classique. Enquête entre Paris et New York sur le secret du roi incontesté de vos pauses-déjeuner.

🔵 Cherche médecin désespérément

Avoir un médecin généraliste à proximité de chez soi relève aujourd’hui d’une véritable chance, tant les déserts médicaux s’étendent en France. Un tiers de la population vit désormais dans une zone où l’accès aux soins est limité, avec des délais d’attente qui s’allongent. En Île-de-France, la situation est encore plus critique : 62 % des habitants sont concernés. Face à cette urgence, de nombreuses petites communes rivalisent d’ingéniosité pour attirer de jeunes médecins, souvent plus enclins à s’installer en ville. Découvrez les initiatives mises en place pour lutter contre cette pénurie.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Le nouveau village du roi des vêtements

Partez à la découverte du tout nouveau concept d’une marque adorée des Français : le Kiabi Village. Situé près de Villeneuve-d’Ascq, dans les Hauts-de-France, ce centre commercial d’un genre inédit se veut un véritable « laboratoire » face à l’essor des achats en ligne. Le constat est clair : les clients recherchent bien plus qu’une simple expérience de shopping. Sur 30 000 m², ce complexe réunit un immense magasin Kiabi proposant de la vente classique, un rayon seconde main innovant, un espace de jeux, des restaurants et même une crèche. Une immersion dans ce lieu hybride, pensé comme une ville dans la ville, entièrement dédié aux familles !

