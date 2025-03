Un dimanche à la campagne du 23 mars 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Publicité





Un dimanche à la campagne du 23 mars 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne : sommaire et invités

Aujourd’hui, Frédéric Lopez accueille trois invités de marque : Estelle Lefébure, Jean-Marc Généreux et Marie S’Infiltre. ​

Estelle Lefébure, mannequin et actrice française, partagera son parcours professionnel et personnel, offrant un regard intime sur sa vie et sa carrière.



Jean-Marc Généreux, danseur et chorégraphe canadien, connu pour son rôle de juré dans « Danse avec les stars », évoquera sa passion pour la danse et ses expériences dans le monde du spectacle.

Marie S’Infiltre, la célèbre YouTubeuse, discutera de son approche unique de la comédie et des messages qu’elle souhaite transmettre à travers ses vidéos.

Cette rencontre promet des échanges riches et variés, mêlant confidences personnelles et discussions sur leurs carrières respectives. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à des moments d’émotion et de rire, caractéristiques de l’ambiance conviviale de l’émission.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 23 mars 2025