« Les fossoyeurs » : le documentaire ce soir sur France 2 (25 mars 2025)

« Les fossoyeurs » au programme TV du mardi 25 mars 2025 – Ce mardi soir, France 2 diffuse le documentaire inédit « Les fossoyeurs, au cœur du scandale des Ehpad ». Cette enquête percutante, inspirée du livre de Victor Castanet et coréalisée par Vincent Trisolini, retrace le combat et le courage des lanceurs d’alerte qui ont osé briser le silence sur le scandale des Ehpad Orpea. En exposant au grand public les abus, dérives et dysfonctionnements d’un système où la rentabilité prime sur le bien-être de nos aînés, ils ont révélé une réalité aussi glaçante que révoltante.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Les fossoyeurs » – présentation

Ce documentaire captivant nous entraîne au cœur d’un empire où seule la rentabilité fait loi. Quatre anciens employés d’Orpea, marqués par ce qu’ils ont vécu, surmontent leurs craintes et osent enfin parler, aux côtés de Victor Castanet, un jeune journaliste indépendant de 31 ans. Ensemble, ils lèvent le voile sur un scandale financier et humain qui bouleverse notre perception de la fin de vie.



Lorsqu’il débute son enquête sur Orpea, leader des Ehpad, Victor ignore qu’il y consacrera trois ans. Tout commence avec Laurent, cadre infirmier licencié pour avoir dénoncé des abus révoltants. Avec le soutien de Patrick, ancien cadre brisé, de Carmen, directrice sacrifiée, et de Camille, infiltrée enregistrant clandestinement ses supérieurs, il met au jour un système impitoyable : rationnements indignes, détournements de fonds publics, pressions sur les employés et manipulation des cadres.

Désormais soutenus par la prestigieuse maison d’édition Fayard, Victor et ces lanceurs d’alerte détiennent entre leurs mains l’un des plus grands scandales de la décennie.