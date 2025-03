C à vous du 19 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 19 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Menaces sur le conclave, retraites à 62 ans, financement, pénibilité … Astrid Panosyan, ministre chargée du Travail et de l’Emploi, est l’invitée de C à vous

🔵 Partis 8 jours, bloqués 9 mois : les deux astronautes de l’ISS sont de retour sur terre. On en parle avec Lionel Suchet, Président du Centre national d’études spatiales (Cnes)



🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Mathieu Blanchard, aventurier et sportif professionnel. Il a remporté la Yukon Artic Ultra, une course de plus de 600 kilomètres dans le froid glacial du Canada

🔵 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Chiavola, chef du restaurant “Le Prieuré Baumanière” à Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Liane Foly pour son one-woman show “La Folle repart en thèse” du 21 mars au 12 avril au Théâtre de la Tour Eiffel; et Redouane Bougheraba pour le film “Délocalisés” au cinéma

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 19 mars 2025 à 19h sur France 5.