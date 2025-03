Ici Tout Commence spoiler : Sabri ouvre les yeux et recale Thelma ! (vidéo épisode du 24 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Thelma et Sabri dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Sabri a déclaré son amour à Thelma devant tout l’institut, celle-ci ne va encore pas assumer et le faire passer pour un menteur !











Publicité





Résultat, Sabri va ouvrir les yeux au sujet de Thelma et lui dire ses quatre vérités. Et on peut dire que Thelma n’était pas prête ! Sabri assure à Thelma qu’elle n’est pas une belle personne et qu’elle n’est qu’une coquille vide qui ne pense qu’au regard des autres !

Des mots très durs qui laissent Thelma au bord des larmes…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Thelma sous le choc face à Sabri qui… (vidéo épisode du 21 mars)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1138 du 24 mars 2025, Sabri ouvre les yeux sur Thelma

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.