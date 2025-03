C à vous du 24 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 24 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Agression antisémite : le rabbin d’Orléans, Arié Engelberg, attaqué en pleine rue. On reçoit @Yonathan_Arfii, Président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif)

🔵 Le procès de Gérard Depardieu pour « agressions sexuelles » s’ouvre aujourd’hui. On en parle avec Raphaelle Bacque, auteure du livre « Une affaire très française » co-écrit avec Samuel Blumenfeld aux éditions Albin Michel



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Marie Drucker pour le livre « Nos cœurs déracinés »

🔵 Dans la cuisine de C à vous : Elodie Li, cheffe du “Château Brachet” à Grésy-sur-Ai

🔵 Dans la Suite de C à vous : Golshifteh Farahani et Zar Amir Ebrahimi pour le film « Lire Lolita à Téhéran » en salle le 26 mars; et Anne-Sophie Jahn pour la série « De rockstar à tueur : Le cas Cantat » le 27 mars sur Netflix

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 24 mars 2025 à 19h sur France 5.