C à vous du 28 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 28 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Procès de Marine Le Pen : le RN dénonce un « procès politique ». Laurent Jacobelli, Vice-Président du groupe Rassemblement National à l’Assemblée nationale et député de Moselle, est l’invité de

🔵 Emile : l’enquête se resserre sur le village du Haut Vernet. On reçoit Me Julien Pinelli, avocat de la grand-mère d’Emile et Nicolas Daguin, journaliste au Figaro, correspondant à Nice



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Isabelle Morizet, pour son album best of de Karen Cheryl “Étonnamment romantique”

🔵 Dans la cuisine de C à vous : Elodie Li, cheffe du “Château Brachet” à Grésy-sur-Aix

🔵 Dans la Suite de C à vous : Le champion Jordan Moreira, 15ème mondial en billard artistique; et Didier Bourdon & Vincent Dedienne, pour le film “Natacha (presque) hôtesse de l’air” en salle mercredi 2 avril

