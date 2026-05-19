Un Si Grand Soleil du 20 mai : Sabine raconte un souvenir à Becker, Pablo flippe (résumé épisode 1926 en avance)

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Un si grand soleil du 20 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1926 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le savoir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 20 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Janet informe Clément qu’elle s’est faite remplacer pour sa garde ce soir pour rentrer tôt et être avec lui. Clément lui dit que ce n’était pas la peine, ça va. Mais Janet sait qu’il ne va pas bien. Clément lui parle de l’article de Midi Libre, qui va sortir aujourd’hui et dans lequel Atlan l’accuse d’avoir manipulé un témoin par jalousie il y a 25 ans. Clément avoue qu’à l’époque, il a pensé que Claudine et Atlan avaient peut être une liaison. Mais il n’a jamais acheté de témoin. Janet pense plutôt que Claudine était prête à tout pour gagner une affaire.

Pendant ce temps là, Cécile épluche le dossier sur la mort de Maude Serra. Elle commence à douter de Raphaël Atlan… Au même moment, Hugo parle du nouvel article à Sabine. Elle hallucine en lisant les accusations de son père, elle est convaincue que c’est n’importe quoi mais Hugo doute. Sabine reconnait que ça pourrait expliquer leur rupture… Elle tombe sur la photo d’Atlan et annonce à Hugo qu’elle le connait ! Elle dit l’avoir vu quand elle était ado, Claudine lui a présenté comme étant l’un de ses amis.



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Dans le tram, Noura retrouve Salomé. Elle lui dit qu’elle voudrait faire un cadeau à Pablo, en rapport avec l’escalade. Elle a pensé à des chaussons d’escalade, Salomé la conseille. Au lycée, Pablo semble préoccupé quand il voit Noura et Salomé arriver ensemble. Salomé préfère aller directement en cours…

Cécile a fait venir Claudine dans son bureau, elle accepte la demande de confrontation entre Jérémy et le témoin. Claudine lui demande pourquoi, Cécile dit qu’elle se doit de prendre en compte les similitudes entre cette affaire et celle de Maude Serra il y a 25 ans. Cécile lui demande si elle a des éléments à lui communiquer… Claudine dit que tout est dans le dossier. Cécile lui rappelle qu’elle a défendu Atlan avec succès, elle se demande pourquoi il n’a jamais refait appel à elle. Claudine dit qu’elle est partie à Paris, ils n’ont pas gardé contact.

Pablo vient demander à Salomé de quoi elle parlait avec Noura. Elle dit que ça ne le regarde pas, Pablo flippe qu’elle lui dise tout. Salomé lui reproche de ne s’intéresser qu’à son petit secret, et de l’ignorer. Salomé est bouleversée, elle lui dit qu’elle n’est pas là pour faire exploser son couple. Et elle finit par lui dire que sa meuf est venue la voir pour lui faire un cadeau…

Atlan est avec Margot, il lui redit qu’elle a le profil idéal pour être chargée de cours à la fac. Il est convaincu qu’elle aura ce poste. Margot lui demande pourquoi il fait tout ça pour elle. Il dit qu’à son âge il avait un mentor à qui il doit beaucoup, il veut faire pareil.

Claudine est avec Jérémy au parloir pour lui annoncer que la juge accepte la confrontation, elle aura lieu vendredi. Elle lui demande de s’y préparer.

Salomé retrouve Clara au mur d’escalade. Clara veut lui montrer de quoi elle est vraiment capable. Après coup, Salomé la remercie et lui dit que ça lui a fait du bien. Clara lui demande des nouvelles de Pablo, Salomé lui propose de venir au lycée le lendemain. Pendant ce temps là, Pablo parle à Alexis : il s’inquiète de Salomé parle à Noura. Alexis pense qu’elle ne le fera pas. Pablo pense que Salomé a l’air de lui en vouloir… Plus tard, Noura offre son cadeau à Pablo : des chaussons d’escalade. Elle insiste pour aller grimper avec lui.

Clément est avec Sabine, il lui assure qu’il n’a jamais acheté ce témoin. Sabine lui demande s’il s’est vraiment passé un truc entre Claudine et Atlan. Becker avoue avoir eu des doutes mais aucune certitude. Sabine lui confie qu’en voyant sa photo dans le journal, elle s’est souvenue qu’elle le connait : sa mère lui avait présenté comme un ami, et 3 jours après il est venu la chercher à la sortie du lycée ! Il l’a suivi au restaurant. Becker est choqué. Atlan lui a dit que Claudine avait été retenue, ils ont mangé sans elle. Claudine est venue la récupérer plus tard, elle avait l’air stressée. Et elle ne l’a plus jamais revu. Becker se demande pourquoi Atlan est venu la chercher au lycée.

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