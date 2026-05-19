N’oubliez pas les paroles du 19 mai 2026 : Audrey passe un cap, quels gains ce mardi soir ?

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N’oubliez pas les paroles du 19 mai 2026, 20 victoires pour Audrey – Audrey a passé le cap des 20 victoires ce mardi soir dans le jeu quotidien de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Quels gains a-t-elle remporté ? On vous dit tout !











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N’oubliez pas les paroles du mardi 19 mai 2026, coup d’arrêt pour Audrey

Gros coup d’arrêt pour Audrey ce soir. Alors qu’elle a remporté un séjour en Corse pour sa 20ème victoire, elle n’a gagné absolument rien sur les deux finales de ce soir. Ses gains restent donc inchangés au total 91 000 euros de gains en 20 victoires.

Audrey réussira-t-elle enfin à franchir la barre des 100 000 euros demain soir ?

N’oubliez pas les paroles du replay de 19 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



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