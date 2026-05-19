C à vous du 19 mai 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 19 mai 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Crise du périscolaire : l’enquête-choc. On reçoit Victoire Haffreingue-Moulart, cheffe adjointe du service police-justice Île-de-France du Parisien, autrice du livre « Les Rois du silence – Périscolaire, l’enquête choc » disponible le 21 mai aux éditions Robert Laffont

🔵 Cyberattaques : un record historique de violations de données en 2025. Décryptage avec Clément Domingo, hacker éthique et expert en cybersécurité



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🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Sofiane Pamart interprète le titre “Beauty”, extrait de son album “Movie”

✨ Charlotte Gainsbourg et Cécile de France pour le film« L’affaire Marie-Claire » le 4 novembre

✨ Léa Seydoux, Niels Schneider et Arthur Harari pour le film « L’inconnue » en salle le 26 août et en compétition pour la palme d’or au Festival de Cannes

✨ Rami Malek pour le film « The Man I Love » en salle prochainement

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 19 mai 2026 à 19h sur France 5.