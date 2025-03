C à vous du 3 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 3 mars 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Altercation Trump-Zelensky, “pas d’accord” de trêve, défense européenne… Jean-Louis Bourlanges, ancien député européen, ancien député Modem & ancien président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, est l’invité de C à vous.

🔵 “Va chier” : la nouvelle campagne dépistage du cancer colorectal commence pour le mois de “Mars bleu”. On reçoit Emmanuel Ricard, médecin en santé publique & directeur de la prévention et de la promotion des dépistages à la Ligue contre le cancer dans C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Dany Boon, pour le spectacle “Clown n’est pas un métier !!” en tournée dans toute la France

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef propriétaire du restaurant “La maison dans le parc” à Nancy (Meurthe-et-Moselle)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Julie Gayet pour le téléfilm “Olympe, une femme dans la révolution” diffusé ce soir à 21h10 sur France 2; et Abou Sangare, vainqueur du César de la meilleure révélation masculine pour le film “L’histoire de Souleymane” réalisé par Boris Lojkine

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 3 mars 2025 à 19h sur France 5.