Ici Tout Commence spoiler : Sabri troublé par… (vidéo épisode du 6 mars)

Ici tout commence spoiler – Thelma va finalement venir en aide à Sabri dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’il s’est senti particulièrement humilié par le plan de Mattéo et Thelma, dans quelques jours, Thelma va le coacher pour qu’il soit capable de draguer !











Thelma Ortega s’est donné pour mission d’aider son ami Sabri à séduire les filles. Déterminée, elle prend son rôle très à cœur ! Pour commencer, elle veut lui faire comprendre qu’il a de nombreuses qualités dont il ne doit pas avoir honte. Dans les cuisines de l’Institut, Thelma lance alors sa première leçon : une déclaration touchante et sincère à Sabri, mêlant douceur et intensité. Pris au dépourvu, le jeune homme se laisse troubler par ses paroles et semble oublier que tout cela n’est qu’un jeu…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1126 du 6 mars 2025, Thelma coache Sabri

