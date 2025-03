C dans l’air du 19 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 19 mars 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 19 mars : invités et le sommaire

⬛ JEAN-EMMANUEL BIBAULT

Professeur en oncologie radiothérapie à Paris Cité, praticien à l’hôpital Georges-Pompidou, auteur de Cancer Confidential ED Equateurs.

Il reviendra sur la hausse des cancers chez les jeunes adultes, un phénomène confirmé par plusieurs études récentes et mis en lumière par la disparition d’Émilie Dequenne à 43 ans.

⬛ La méthode de Trump à l’épreuve de…Poutine



Après plus de deux heures d’échanges, Vladimir Poutine n’a accepté qu’une trêve partielle sur les infrastructures énergétiques et la poursuite des négociations, prévues dimanche en Arabie saoudite. Donald Trump, optimiste, a affirmé sur Truth Social s’être accordé avec lui sur un « cessez-le-feu total » à terme.

Moscou conditionne toutefois la paix à l’arrêt de l’aide occidentale à l’Ukraine, une exigence rejetée par Emmanuel Macron et Olaf Scholz, qui réaffirment leur soutien à Kiev. Volodymyr Zelensky, sceptique, estime que ces conditions visent à affaiblir son pays. Il doit s’entretenir avec Trump ce mercredi.

Pressé d’obtenir un succès diplomatique, Trump veut rapidement un accord, alors que son bilan économique inquiète. La crainte d’une récession s’intensifie, JPMorgan estimant ce risque à 40 %. Il fait aussi face à des critiques après avoir suggéré la destitution d’un juge fédéral ayant suspendu des expulsions massives de migrants, une attaque condamnée par la Cour suprême.

Face aux tensions et au désengagement américain, l’Europe accélère sa défense. En Allemagne, un vaste plan d’investissement militaire a été adopté, et à Bruxelles, la Commission européenne dévoile un projet à 800 milliards d’euros pour renforcer l’industrie de défense du continent.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 19 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.