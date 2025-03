Un Si Grand Soleil spoiler : Hugo demande l’aide d’Achille, Elisabeth choquée (épisode du 24 mars 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1604 du 24 mars 2025 – Elisabeth va accuser le coup dans quelques jours dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, elle a assisté à une fusillade avec Muriel ! Le tireur est toujours en fuite et Alain s’inquiète pour Elisabeth…





Elle minimise mais elle est traumatisée et se refait la scène… Alain pense qu’elle doit faire attention.







Publicité





De son côté, Hugo se prépare à ce que Pablo rejoigne le lycée le lendemain. C’est son dernier jour à la maison et c’est toujours aussi tendu. Sabine conseille à Hugo de lui offrir un téléphone… Il finit par le faire et devant Pablo, Sabine remet tout le mérite sur Hugo histoire d’essayer d’apaiser les tensions. Pablo promet de ne pas appeler Noa mais évidemment, c’est la première chose qu’il fait…

A l’approche de la scolarisation de Pablo, Hugo décide de demander l’aide d’Achille. Ils seront dans le même lycée, Hugo demande à Achille d’aller lui parler…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Stéphanie ouvre les yeux, une trahison, les résumés jusqu’au 4 avril 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici