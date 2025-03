Ça commence aujourd’hui du 17 mars 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 17 mars 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui dans le numéro inédit, Faustine Bollaert laisse la parole à des témoins qui ont vécu dans une secte.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 17 mars 2025 à 13h55 « Secte : ils sont l’enfant du gourou » (inédit)

Coralie a grandi au sein d’une famille profondément croyante, qui s’est rapprochée d’une communauté religieuse. Élevée dans la crainte de l’enfer et des démons, elle a fini par percevoir les facettes moins idéales de cet environnement… Son témoignage est à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « A l’autre bout du monde, l’amour a frappé ! » (rediffusion)

Aujourd’hui, nos invités nous entraînent dans un voyage aux quatre coins du monde. De la Polynésie à l’Inde, en passant par l’Australie et la Corée du Sud, ils partageront avec nous l’histoire de ces aventures qui ont bouleversé leur destin. Bien plus que de simples souvenirs ou des paysages de rêve, ils sont revenus avec un cadeau inattendu : l’amour au bout du monde… ou, plus surprenant encore, un bébé.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 17 mars 2025

À 13h50 dans #CCA. pic.twitter.com/8WtlF7l3SQ — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) March 17, 2025

Retrouvez Faustine et ses invités ce lundi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.