Danse avec les Stars du 14 mars : le prime spécial cinéma ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Danse avec les Stars du 14 mars 2025, le prime 5 – Ce soir, place au prime 5 de la saison 14 de « Danse avec les Stars ». Après l’élimination de Sophie Davant il y a deux semaines, ce soir c’est un prime spécial cinéma et séries télé qui vous attend et un troisième couple quittera l’aventure.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Danse avec les Stars, présentation du prime 5

Ce soir, place au spectacle et à la magie du grand écran ! Pour ce cinquième prime de « Danse avec les Stars », les 10 célébrités encore en compétition vont enflammer le parquet sur des chorégraphies inspirées des plus grands films et séries télévisées. De la romance aux blockbusters d’action, en passant par les comédies cultes et les classiques du petit écran, chaque prestation promet un voyage cinématographique inoubliable.

🎬 Des danses inspirées du 7e art : nos couples vont devoir relever le défi d’allier technique et émotion pour recréer la magie du cinéma à travers leur danse.



📽️ Des mises en scène spectaculaires : Costumes iconiques, décors impressionnants et jeux de lumière dignes d’Hollywood viendront sublimer chaque performance.

⭐ Un jury plus exigeant que jamais : Nos juges attendent des prestations à la hauteur des plus grandes productions cinématographiques ! Qui recevra une standing ovation ? Qui décrochera les meilleures notes ?

🔥 Un suspense grandissant : Alors que la compétition se resserre, chaque point compte ! Qui brillera sous les projecteurs et qui devra quitter l’aventure ce soir ?

Préparez votre popcorn 🍿, installez-vous confortablement, et rendez-vous ce soir pour un prime placé sous le signe du cinéma et des séries ! 🎥✨

Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

– Lénie Vacher et Jordan

– Jungeli et Inès

– Eve Gilles et Nino

– Claude Dartois et Katrina

– Adil Rami et Ana

– Mayane et Christophe

– Florent Manaudou et Elsa

– Franck Leboeuf et Candice

– Julie Zenatti et Adrien

– Charlotte de Turckheim et Yann-Alrick

Danse avec les Stars du 14 mars 2025, la bande-annonce

vidéo à venir