Tropiques Criminels du 14 mars : lancement de la saison 6 ce soir sur France 2

Publicité





Tropiques Criminels du 14 mars 2025 – Ce vendredi soir, France 2 débute la diffusion de la nouvelle saison de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, l’épisode 1 de la saison 6.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Présentation de la saison 6

Mélissa file le parfait amour avec Arnaud, jusqu’au jour où celui-ci la demande en mariage. Troublée, elle accepte à une condition : qu’il réussisse un défi qu’elle juge impossible. Mais lorsque Arnaud se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre, les certitudes de Mélissa vacillent.

Pendant ce temps, Gaëlle entretient une relation naissante avec Aurélien et s’amuse de son désir de discrétion au travail. Pourtant, après une enquête, Aurélien lui confie son envie de fonder une famille, un projet auquel Gaëlle ne s’était jamais vraiment préparée.



Publicité





Avec Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Edouard Montoute (Thibault Lebrac), Meylie Vignaud-Pilarski (Océane), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur)

Tropiques Criminels du 14 mars 2025 : votre épisode inédit

Épisode 1 – Rivière Salée

Mélissa et Gaëlle mènent l’enquête sur le meurtre de la directrice d’une école de pole dance, une discipline loin de faire l’unanimité dans le quartier. Entre une pétition réclamant la fermeture de l’établissement et les nombreuses menaces reçues par la victime, les suspects ne manquent pas. Pourtant, personne ne semble au courant de son second emploi dans un club de strip-tease haut de gamme, propriété d’un escroc dans le collimateur de la brigade financière. Grâce à son passé de danseuse, Mélissa est la seule capable de s’infiltrer dans cet univers.

Mais cette mission n’est pas son seul dilemme. Arnaud attend toujours sa réponse à sa demande en mariage. Pour gagner du temps, Mélissa lui impose un défi qu’elle croit irréalisable, mais Arnaud est prêt à tout pour lui prouver sa détermination.

De leur côté, Aurélien et Gaëlle mènent une relation discrète au fil de l’enquête, ce qui amuse beaucoup Gaëlle.

Avec Nancy Marie-Claire (Delphine), Nicolas Wanczycki (Sam Garabe), Steve Gadet (Armand Touzet), Cindy Emelie (Noémie), Laurie Jam (Ingrid), Gianni Giardinelli (Mickaël), Patrice Georges (Fred Verne), Aïssé N’Dour (Lola)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.