Danse avec les Stars : Elsa Bois sort du silence sur la rumeur avec Florent Manaudou

Depuis le début de la saison 2025 de « Danse avec les stars », la complicité entre Elsa Bois et Florent Manaudou a suscité de nombreuses rumeurs quant à une possible relation amoureuse. Ces spéculations ont été alimentées par la récente rupture d’Elsa Bois avec le youtubeur Michou, officialisée en février 2025.





Face à l’ampleur de la rumeur et alors que Florent Manaudou s’est retrouvé en face à face lors du dernier prime vendredi dernier, Elsa Bois a pris la parole sur Instagram dimanche pour clarifier la situation.







« Beaucoup de bruit pour pas grand-chose… Avec Florent, on partage une belle aventure sur #DALS, mais rien de plus. Merci de respecter nos vies privées et d’arrêter les spéculations inutiles. » a écrit la danseuse.

De son côté, Florent Manaudou s’est également exprimé sur le sujet lors d’une interview accordée à « 50′ Inside » sur TF1. Il a affirmé que leur relation était strictement professionnelle, malgré les rumeurs liées à leur complicité sur le parquet.



Malgré ces mises au point, les spéculations persistent, notamment après la publication de clichés montrant les deux partenaires très proches en dehors des plateaux. Selon le magazine Voici, Elsa Bois aurait été aperçue rejoignant Florent Manaudou dans son appartement après un prime de DALS, relançant ainsi les rumeurs de couple.