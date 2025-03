Ebony victime de racisme à Lille, la production de la Star Academy réagit

Publicité





Ebony, finaliste de la Star Academy 2024 a été victime de racime hier soir lors du concert de la tournée au Zénith de Lille.





La production de la tournée de la Star Ac, Arachnée Productions, a réagit ce dimanche après-midi et exprimé son soutien à Ebony.







Publicité





« Suite au concert de la Star Academy à Lille hier soir, nous tenons à apporter tout notre soutien à Ebony. Nous condamnons toute forme de haine, injures ou attaques envers les artistes, qui n’ont aucunement leur place dans nos salles de concert, ni ailleurs. » a écrit la production sur les réseaux sociaux.



Publicité





« Le Star Ac Tour est avant tout une aventure collective, portée par la passion et le partage. Chaque soir, ces jeunes artistes montent sur scène pour vous livrer un show unique. Nous comptons sur vous pour leur transmettre tout l’amour qu’ils méritent, dans le respect et la bienveillance. Tout comportement répréhensible fera l’objet de poursuites. »

Rappelons qu’hier soir, après avoir interprété « Never Enough » en duo avec Marine, Ebony a été confrontée à ce comportement inacceptable. Visiblement émue, elle a interrompu le concert pour s’adresser directement à la personne concernée : « Un petit message pour une petite dame dans le public, qui m’a fait un signe pas gentil, moi je l’aime en tout cas, et j’aime tout le monde dans cette salle. » ​