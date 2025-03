Ici Tout Commence spoilers : un nouveau couple, Thelma isolée, les résumés jusqu’au 11 avril 2025

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 11 avril 2025 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 7 au vendredi 11 avril 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Thelma est seule contre tous. La jeune femme se retrouve isolée des autres étudiants et elle explose… De son côté, Gaêtan décide de relancer son projet de cours de nutrition.

Quant à Angèle, elle débute une histoire avec Stanislas et ça n’est pas du goût de Coline…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 7 au 11 avril 2025

Lundi 7 avril 2025 (épisode 1148) : En cuisine, Solal tire sur l’ambulance. A L’institut, Clotilde est à fleur de peau. A la ferme, Alice et Stanislas prennent de la bouteille.



Mardi 8 avril 2025 (épisode 1149) : Sur les réseaux, Thelma implose. Angèle arrondit les angles avec Coline. En cours, Vic passe à la casserole.

Mercredi 9 avril 2025 (épisode 1150) : Thelma fait chambre à part. A L’institut, Gaëtan veut relancer un projet. Clotilde demande un coup de pouce à Antoine.

Jeudi 10 avril 2025 (épisode 1151) : A L’institut, Thelma met la clé sous la porte. Pour sa part, Tom veut tourner la page. Gaëtan et Teyssier accordent leurs violons.

Vendredi 11 avril 2025 (épisode 1152) : Au Double A, Thelma revient à la case départ. Vic pose un lapin à Hortense. Face à Tom, Emi rend les armes.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 24 au 28 mars 2025 en cliquant ICI

du 31 mars au 4 avril 2025 en cliquant ICI

