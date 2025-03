Publicité





Grands Reportages du 1er mars 2025, sommaire et reportages











Grands Reportages du 1er mars 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Les enfoirés : le retour » (inédit)

La dernière fois que Les Enfoirés se sont produits à Montpellier, c’était en 2022, en pleine crise du Covid. Ce concert, joué sans public, a été une grande frustration tant pour les Montpelliérains que pour les artistes. Cette année, pour célébrer les 40 ans des Restos du Cœur, les 60 000 billets se sont écoulés en seulement trois heures ! Une mobilisation exceptionnelle des Enfoirés, sans doute portée par une précarité plus alarmante que jamais en France. Cinquante-trois artistes, dont douze nouveaux venus, ont rejoint la troupe sur scène. Parmi eux, Marie Colin et Arnaud Toupense, révélés par « Un p’tit truc en plus », le plus grand succès cinématographique de 2024. Comme chaque année, les équipes de *Grands Reportages* ont eu le privilège de filmer les coulisses et la préparation de ces concerts uniques.

Et à 14h50 : « Collections XXL » (rediffusion)



Collectionner des pièces de monnaie, des timbres ou des coquillages ? Très peu pour eux ! Les passionnés que nous allons suivre voient les choses en grand. Leur obsession : des objets XXL qui prennent une place considérable ! Pour acheminer leurs trouvailles, ils ont besoin de tracteurs ou de semi-remorques, et pour les entreposer, seules des granges ou des entrepôts suffisent. Et malgré tout, leur soif de collection ne connaît aucune limite.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.