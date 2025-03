Les 12 coups de midi du 1er mars : Inoxtag fait chuter Emilien, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 1er mars 2025, 519ème victoire d’Emilien – Coup d’arrêt pour Emilien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a buté sur deux questions du Coup de Maître dont une plutôt simple sur Inoxtag, il n’a donc remporté que 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 1er mars, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien arrive ainsi au total de 2.108.466 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a 5 indices à disposition : un paysage de savane au Kenya, un gant de baseball, un jeu de cartes, une machine à écrire, et un chapeau de cowboy.

Quelle star est derrière cette étoile mystérieuse ? Chez Stars-Actu, on pense à la chanteuse américaine Beyoncé Knowles, qui a doublé le personnage de Nala dans « Le Roi Lion », d’où le paysage de savane. Elle apparaissait avec une batte de baseball dans le clip de « Lemonade », la machine à écrire car elle a été récompensée par la New York Association of Black Journalists pour l’article qu’elle a écrit pour Essence Magazine, les cartes où l’on voit la reine car elle est surnommée « Queen B », et le chapeau de cowboy pour son dernier album « Cowboy Carter ».

Mais ça pourrait très bien être Robert Redford :

– Un paysage de savane au Kenya : il joue Denys Finch Hatton dans « Out of Africa » (1985), qui se déroule au Kenya.

– Un gant de baseball : il incarne Roy Hobbs, un joueur de baseball légendaire, dans « The Natural » (1984).

– Un jeu de cartes : il joue dans « L’Arnaque » (1973), un film de bluff et d’escroquerie où le jeu et les paris sont centraux.

– Une machine à écrire : en plus d’être acteur, il a réalisé plusieurs films et a fondé le festival de Sundance, qui met en avant le travail d’écrivains et de réalisateurs indépendants.

– Un chapeau de cowboy : il a joué dans plusieurs westerns, notamment Butch Cassidy et le Kid (1969).



Noms déjà proposés : Gina Ortega, Billie Eilish, Emma Watson, Selena Gomez, Jean Reno

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+