Plus Belle La Vie spoilers : la fin pour Kassian, un mort, Mirta malade, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 3 au 7 mars 2025)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 3 au 7 mars 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme tous les week-ends, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’affaire Kassian.







Publicité





En effet, alors qu’Elsa Morel et d’autres victimes de Darius Kassian sont retrouvées mortes, il s’apprête à tuer Charlotte quand la police arrive à temps. Elle est sauvée mais Boher a bien du mal à encaisser le fait de ne pas avoir su protéger Elsa Morel. Jean-Paul décide de se concentrer sur sa famille et Léa. Mais ils doivent faire face à une mauvaise nouvelle…

De son côté, Jennifer apprend une bien triste nouvelle au sujet de Madeleine. Avec Barbara, elles unissent leurs forces pour mener une petite enquête… Et Mirta consulte au cabinet médical. Elle apprend qu’elle est malade, elle est sous le choc.



Publicité





Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 3 au 7 mars 2025

Lundi 3 mars 2025 (épisode 275) : Toutes les équipes sont mobilisées sur le terrain pour retrouver l’antre du tueur. Et malgré une funeste découverte, les policiers refusent de perdre espoir. Au même moment, la victime tente de gagner du temps, mais les minutes sont comptées.

Mardi 4 mars 2025 (épisode 276) : La conclusion de l’enquête laisse à certains un goût amer. Le commandant Boher décide, finalement, de se recentrer sur ses priorités. Au Mistral, Madeleine se la joue cupidon avant sa visite au cabinet pour un protocole expérimental.

Mercredi 5 mars 2025 (épisode 277) : Jennifer apprend une triste nouvelle à laquelle elle a du mal à se résoudre. Au cabinet médical, Mirta va consulter Riva pour d’étranges symptômes. Dans le hall de la résidence, Nisma vient en aide à une nouvelle arrivante.

Jeudi 6 mars 2025 (épisode 278) : Les suspicions de Jennifer l’amènent à mener l’enquête avec son amie et complice, Barbara. Une dure nouvelle vient ébranler le couple Léa-Boher. De son côté, Vadim montre une facette inattendue de sa personnalité.

Vendredi 7 mars 2025 (épisode 279) : Dans leur enquête, les filles commettent des erreurs qui pourraient leur coûter cher. Cependant, elles bénéficient de l’aide d’un allié expérimenté. Au cabinet médical, Mirta est dans l’incompréhension totale quand tombe le diagnostic.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 3 au 7 mars 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…