Héléna Bailly : son album « Hélé » directement numéro 1 du classement SNEP

La chanteuse belge Héléna Bailly, révélée lors de la onzième saison de la Star Academy, a frappé fort avec la sortie de son premier album, « Hélé », le 14 mars 2025. En une semaine, il s’est hissé directement à la première place du Top Albums du SNEP, détrônant ainsi « Au Pays des Enfoirés ».





L’album d’Héléna totalise 18.991 équivalents ventes.







Originaire de Braine-l’Alleud en Belgique, Héléna, 23 ans, s’est fait connaître du grand public grâce à sa participation à la Star Academy en 2023, où elle a atteint les demi-finales. Depuis, elle a enchaîné les succès avec des singles tels que « Aimée pour de vrai », « Summer Body » et « Mauvais garçon ».

L’album « Hélé » est une œuvre personnelle et authentique, composée de treize titres mêlant pop et chanson française. Il reflète l’univers musical d’Héléna et sa sensibilité, abordant des thèmes tels que l’amour, les doutes et l’espoir.

Pour célébrer ce succès, Héléna entamera une tournée à travers la France et la Belgique, avec des dates prévues dans des salles prestigieuses comme l’Olympia à Paris, où elle se produira le 18 juin prochain.