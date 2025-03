Ici tout commence du 19 mars : Constance en garde à vue ! (résumé + vidéo épisode 1135 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 19 mars 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1135 – Les choses vont mal tourner pour Constance ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et pour cause, Bérénice a balancé sa vidéo à tout l’institut et quelqu’un va la dénoncer aux gendarmes !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 19 mars 2025 – résumé de l’épisode 1135

Constance Teyssier traverse une véritable épreuve ! La vidéo compromettante prouvant qu’elle a aidé son père à mourir a été diffusée sur le groupe de l’Institut, exposant ainsi son secret aux yeux de tous. Désormais, les élèves la jugent pour ses actes. Mais le plus douloureux reste la trahison de Bérénice, sa propre sœur, qui est à l’origine de cette divulgation.

Une révélation qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour Constance, mettant en péril aussi bien sa réputation que sa carrière… En effet, en fin de journée, le capitaine Brassac vient arrêter Constance suite à une dénonciation anonyme ! Convaincu que c’est Bérénice, Emmanuel la met à la porte de leur maison.



Pendant ce temps là, Sabri continue de souffrir des moqueries et de la situation avec Thelma… Quant à Cléo, elle décide de rompre avec Gaspard ! Mais il a une idée pour lui venir en aide et se faire pardonner…

Ici tout commence du 19 mars 2025 – extrait vidéo

