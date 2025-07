Ici tout commence du 17 juillet : Teyssier s’effondre, Kelly et Souleymane s’embrassent (résumé + vidéo épisode 1221 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 17 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1221 – Kelly et Souleymane vont enfin se parler ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Ils s’avouent leurs sentiments et s’embrassent tandis que Teyssier est au plus mal.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 17 juillet – résumé de l’épisode 1221

À l’hôpital, Kelly et Souleymane profitent de leur fils Eloi. Touché par le prénom choisi, Souleymane tente de reparler de leur baiser, mais Kelly évite le sujet. Lionel et Laetitia les interrompent, puis encouragent Kelly à avouer ses sentiments. Elle hésite, de peur de tout gâcher. Antoine pousse aussi Souleymane à se déclarer, mais lui aussi craint de briser leur lien.

Plus tard, Antoine et Laetitia unissent leurs efforts pour les rapprocher : Laetitia emmène Kelly au parc pendant qu’Antoine fait croire à Souleymane qu’un admirateur a offert des roses à Kelly. Jaloux, il finit par se lancer : Kelly lui avoue qu’elle ressent la même chose et ils s’embrassent.



À l’Institut, Emi prend les rênes du restaurant éphémère. Elle espère ainsi oublier Lionel. Pendant ce temps, Joséphine repousse Tom, ne souhaitant pas de nouvelle relation. Déçu, il abandonne le coaching. Bérénice soutient Joséphine.

En cuisine, Clotilde félicite Zoé, Léonard et Solal. Teyssier, plus dur que jamais, prend le relais et pousse ses élèves à bout. Zoé et Léonard préviennent Constance, qui confronte son mari. Teyssier s’effondre soudain, victime d’un malaise.

Ici tout commence du 17 juillet 2025 – extrait vidéo

