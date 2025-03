Ici Tout Commence spoiler : le père de Solal cache quelque chose !... (vidéo épisode du 1er avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Le père de Solal va être de retour à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, il va prendre le temps de déjeuner avec Solal et Zoé… Mais en réalité, il n’est pas venue pour rencontrer sa belle-fille. Il cache quelque chose à son fils !











En effet, si Edouard Fayet est de retour, c’est parce que Thelma l’a appelé ! En attendant Solal et Zoé au Double A, Edouard découvre plusieurs appels en absence de Thelma… Mais quand il veut la rappeler et prétexte qu’il s’agit d’un client, Solal ne le prend pas bien et il repousse pour prendre le temps de découvrir Zoé.

Et quand Solal interroge son père au sujet de sa mère qu’il n’arrive pas à joindre, Edouard Fayet se montre fuyant… Cache-t-il quelque chose à son sujet ?

