C à vous du 27 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 27 mars 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 Préavis de grève, concurrence, TER, prix des billets… Le président du groupe SNCF, Jean-Pierre Farandou, est l’invité de C à vous

🔵 Emile : après la fin des gardes à vue “La piste intrafamiliale n’est pas refermée”. On en parle avec Damien Delseny, journaliste, chef du service police/justice du Parisien-Aujourd’hui en France.



🔵 Dans la cuisine de C à vous : Elodie Li, cheffe du “Château Brachet” à Grésy-sur-Aix

🔵 Dans la Suite de C à vous : Ours, Pierre et Alain Souchon pour leur tournée dans toute la France; Laura Felpin et le réalisateur So Me pour le film “Banger” le 2 avril sur Netflix

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 27 mars 2025 à 19h sur France 5.